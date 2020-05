Dræbt under zoom-møde

20 deltagere i et Zoom-møde i det nordøstlige USA blev vidner til et bestialsk mord, da en af deltagerne undervejs blev angrebet af sin søn

En 72-årig mand mistede livet, angiveligt da han under et video-møde på Zoom blev knivdræbt af sin 32-årige søn i sit hus i Amityville, Long Island øst for New York. Det skriver blandt andre BBC.

Sønnike Thomas Scully-Powers er i hvert fald tiltalt for mord på far Dwight Powers af politiet i Suffolk County, efter de 20 deltagende i det igangværende videomøde anmeldte hændelsen.

Det gjorde også, at politiet relativt hurtigt kunne møde op på gerningsstedet - kun forsinket af, at ingen af de 20 mødedeltagere kendte Dwight Powers præcise adresse.

På det tidspunkt var sønnen flygtet ud af vinduet og ud i provinsbyen, hvor han blev pågrebet og derefter indlagt under en time senere.

Han var selv kommet let til skade i løbet af den hektiske eftermiddag og er under behandling på det nærmeste hospital.

De 20 mulige vidner beskrev alle sammen at have set Powers falde om over webcam.

Hvad det skæbnesvangre 21 mand store Zoom-møde handlede om, vides endnu ikke.