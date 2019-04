Dræbte 10-årig pige i bil med skud: Politiets teori peger på vejvrede

Politiet i Phoenix i staten Arizona i USA jagter nu en ukendt mand, der skød og dræbte den kun 10-årige Summerbell Brown onsdag aften.

I den anledning har politiet fået lavet en tegning af den formodede gerningsmand, der nu er slået op på de sociale medier og sendt ud til medierne i USA.

Udover mordet på den 10-årige Summerbell blev hendes far Dharquintium Brown også såret af skud af den ukendte mand, der ifølge politiet teori angiveligt gik amok på grund af vejvrede.

Det skriver flere medier heriblandt Fox News og ABC News

Den mistænkte mand beskrives som en mand i alderen fra 30 til 40 år, der var iført en sort baseball-kastet i forbindelse med skyderiet.

Han fulgte efter familiens bil i en hvid Ford F-150. Den blev fanget af overvågningskameraer. Politiet i Phoenix har offentliggjort et billede af bilen, som du kan se herunder:

Her ses den hvide Ford F-150, som den mistænkte kørte i under skyderiet mod familien i deres indkørsel. (Foto: Phoenix Police Department)

De to andre familiemedlemmer i bilen, den myrdede 10-årige piges mor og hendes søster, blev ikke ramt af skud i forbindelse med den voldsomme skudepisode.

Kriminalpoliti-chefen Vince Lewis fra politiet i Phoenix har udtalt, at den hvide bil havde fulgt familiens bil meget tæt gennem en længere periode. Det ser han selv som et udtryk for, at der har været en trafikal uoverensstemmelse mellem den mistænkte og faren i familiens bil. Han peger derfor som en teori på, at mordet kan være udløst på grund af vejvrede.

Der er i øvrigt ifølge politiet intet, der indikerer, at familien og den mistænkte kendte hinanden i forvejen.

En ven af den dræbte piges familie har oprettet en indsamling på hjemmesiden GoFundMe for at samle penge ind til den dræbte piges begravelsesomkostninger. Her står der blandt andet:

'Summerbell var en smuk ung pige fuld af liv, meget intelligent og sjov. Hun havde altid travlt med at lege med sin søster Autumn. Summerbell vil blive stærkt savnet af utallige familiemedlemmer og venner'.