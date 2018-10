Dræbte 76-årig: Flugtbilist løsladt

Flugtbilisten, der lørdag eftermiddag dræbte en kvindelig cyklist, er blevet løsladt.

Det oplyser vagtchef Anders Dahl Nielsen til Ekstra Bladet.

- Man har ikke vurderet, at der var grundlag for varetægtsfængsling, siger vagtchefen og tilføjer, at der endnu ikke er taget stilling til, hvad den 76-årige mand skal sigtes for.

Se også: Kvinde dræbt i ulykke - bilisten stak af

Ulykken skete på Bønsigsvej ved Præstø. Efter at have ramt kvinden kørte manden videre og blev stoppet af en tilkaldt patrulje på Jungshovedvej. Ifølge politiet var manden i chok ved anholdelsen.

- Har han efterfølgende forklaret, hvorfor han kørte fra stedet?

- Han har ikke selv opdaget, at han har ramt nogen, siger Anders Dahl Nielsen.

Pårørende til kvinden, der var 76 år og fra Østerbro, blev underrettet i går.