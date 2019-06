Dræbte familie med hammer og begravede dem i ørken

Familien McStay forsvandt i 2010 sporløst fra deres hus i Californien. Mad stod fremme, hundene var derhjemme, og der var ingen tegn på nogen forbrydelse, hvilket gjorde sagen aldeles mystisk.

Først tre år senere fandt en motorcyklist ved et tilfælde knogleresterne af Joseph og Summer McStay samt børnene, fireårige Gianni og treårige Joey i Mohave-ørknen uden for Los Angeles. Her fandt han også en to kilo tung lægtehammer – der formodes at være gerningsvåbnet.

Mandag blev drabsmanden så endelig dømt skyldig. Der er tale om den 62-årige mand og forretningspartner til Joseph McStay - Charles Merrit.

Tirsdag vil man begynde at vurdere hvilken straf, han skal modtage - dødsstraf er en mulighed.

Charles Merrit blev allerede anholdt i 2014, så sagen har været længe undervejs.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Joseph og Summer McStay og deres børn Gianni og Joey forsvandt i 2010. Foto: AP

Frygtede forgiftning

Merritt har fra begyndelsen været i politiets søgelys, og ved sin anholdelse var han sågar i gang med at udgive en bog om det firedobbelte drab.

I bogen 'Afraid of the Light' hævder han, at Joseph McStay forud for den mystiske forsvinden havde frygtet, at hans kone ville forgifte ham.

Han nåede også at udtale sig til blandt andet CNN om familiens forsvinden - inden han selv blev arresteret for de bestialske drab.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Charles Merritt, 62, taler med sin forsvarsadvokat Rajan Maline i retssalen i San Bernardino, Californien. Foto: AP

Ludoman

Anklagermyndigheden mener, at motivet var økonomisk. Charles Merritt var ludoman med kæmpegæld og ude efter firmaets penge, lyder påstanden. Samtidig tømte han firmaets bankkonti få dage efter, McStay forsvandt.

- Det var grådighed, der fik ham til at gøre det, har anklager Sean Daugherty tidligere sagt.

Da McStay-familien blev meldt savnet, indledte politiet en større eftersøgning. Fire dage senere dukkede familiens bil op på en parkeringsplads nær grænsen til Mexico.

I første omgang arbejdede politiet med en teori om, at familien havde forladt USA af egen fri vilje. Den teori blev dog punkteret med ligfundet i ørkenen.