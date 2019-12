Dræbte kæreste med 44 knivstik: Får 12 års fængsel

En 32-årig mand har fået 12 års fængsel for at have dræbt sin kæreste

Retten i Randers har idømt en mand på 32 år 12 års fængsel for drab.

Han er blevet erklæret skyldig i at have knivdræbt sin kæreste med 44 knivstik. Efter at have dræbt hende slæbte han liget ind i en brusekabine, hvor han tog billeder af det. Efter drabet stjal han flere af kvindens ejendele.

Den 32-årige blev derfor ud over manddrab dømt for usømmelig omgang med lig og tyveri.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Kvinden var 25 år. Hun blev dræbt 7. april i år i sin egen lejlighed i Randers. De havde et forhold til hinanden, og den 32-årige var på besøg, men noget gik tydeligvis helt galt. For det endte med, at den 32-årige tog en kniv og stak kvinden i brystet, halsen og ryggen.

Men han vidste tilsyneladende godt, at han havde gjort noget helt forkert. Kort efter drabet fortalte han en ven, at han havde gjort noget dumt ved sin kæreste. Vennen kontaktede politiet dagen efter, og politiet rykkede ud til gerningsstedet.

De fandt den 25-åriges lig i badekarret.

Mens politiet stod i midt i lejligheden, hørte de skridt fra en person, der viste sig at være den 32-årige, der forsøgte at løbe ned ad trappen og ud på gaden. Politiet nåede at anholde ham, inden han var løbet væk.

Den 32-årige var vendt tilbage til lejligheden dagen efter drabet, hvor han havde skåret i liget og hældt motorolie ud over det.

Han nægtede sig skyldige i drab, da han blev varetægtsfænglset. Men han tilstod i retten mandag.

