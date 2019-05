Dræbte kvinde og lavede suppe af kropsdele

Det voldsomme drab på en 28-årig ungarsk kvinde skal have fundet sted i forbindelse med et sexkøb 29. marts 2018.

Det skriver flere østrigske medier inklusiv Vienna og BVZ.

Drabet skulle være opstået i forbindelse med betaling af de seksuelle ydelser, hvor de to parter ikke var enige om priserne. Noget der fik den 64-årige mand til at dræbe den ungarske kvinde.

Derefter skal manden have parteret liget med sav og kniv i et badekar og derefter dumpet flere af kropsdelene i Neusiedler See, en østrigsk sø der ligger på grænsen til Ungarn.

Andre kropsdele skal manden have tilberedt i en suppe, som han lagde i fryseren. Den 64-årige mand har siden udtalt, at det var meningen, at han ville smage på suppen en dag.

I retten i Wien blev den østrigske mand onsdag dømt til at afsone sin straf på en afdeling for indsatte med psykiske lidelser. Mandens forsvarsadvokat fortæller, at hans klient vil anke dommen, med den begrundelse at drabet ikke var forsætligt.

Manden har dog tidligere afsonet en dom for sadistiske voldshandlinger med seksuelt motiv.

