Dræbte otte betjente: Nu er han død

Det indiske politi har meldt ud, at de har skudt og dræbt en mand, der er anklaget for at have slået otte politimænd ihjel.

Ifølge BBC har gangsteren Vikas Dubey, som manden hedder, været på flugt i næsten en uge efter drabene i den nordlige indiske stat Uttar Pradesh.

Politiet beretter om, at man havde anholdt Dubey, men da bilen, som fragtede gangsteren, pludselig var involveret i et uheld, forsøgte han at flygte.

Her skulle han have stjålet en betjents pistol, hvorfor man skød Dubey, da han nægtede at overgive sig.

Politibilen væltede, Dubey forsøgte at flygte og blev skudt. Foto: Ritzau Scanpix/REUTERS TV

Forskellige historier

Hvordan Dubey blev anholdt i første omgang, er der forskellige historier om.

Politiet har forklaret, at det var under stor dramatik ved et tempel i Madhya Pradesh, mens oppositionspartier fortæller, at han overgav sig uden kamp efter næsten en uges flugt.

Flugten startede, efter at Vikas Dubey sidste fredag dræbte otte betjente i en skududveksling, da politiet ville anholde ham.

Siden da har to af gangsterens medhjælpere mistet livet under den lange flugt.

Flere betjente er blevet suspenderet i sagen, eftersom de mistænkes for at have været i ledtog med Dubey.