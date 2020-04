Dræbte sin mor: Farlig teenager spærres inde

Retten i Roskilde (Ekstra Bladet): En nu 16-årig dreng med svære psykiatriske diagnoser er netop blevet kendt skyldig i sidste sommers knivdrab på sin mor i og uden for hendes lejlighed i Ringsted.

Kvinden blev ramt af adskillige, dybe stik i kroppen med det 17 centimeter lange blad på en køkkenkniv.

Den spinkle alenemor blev kort efter fundet stærkt blødende og døende af naboer, som hurtigt reagerede på larmen og kvindens skrig. De forsøgte forgæves at redde hendes liv.

Dødsårsagen var en overskåret halspulsåre og forblødning. Obduktionen viste, at hendes krop var ramt af 21 snitsår og 14 læsioner efter knivstik.

Eksperter om drabstiltalt 16-årig: Han er sindssyg

Politimand om drabstiltalt søn: Han var ligeglad

Den unge mand, der af Retslægerådet er betegnet som potentielt farlig og sindssyg, og som har diagnoserne add og infantil autisme, fik en tidsubestemt dom til anbringelse på en lukket psykiatrisk afdeling.

Den nu afdøde 38-årige mor var bange og slog alarm over for kommunen og dele af sit netværk i ugerne før, hendes mentalt forstyrrede søn dræbte hende med adskillige knivstik. Privatfoto

Den unge mand mister samtidig retten til at arve sin afdøde mor og nyde godt af forsikringer, der er en følge af hendes ufrivillige bortgang.

Dommer Anne Schultz-Nielsen fandt det bevist, at den tiltalte var skyldig i at have stukket sin mor med kniv med det formål at dræbe hende.

Hun mente også, at det var bevist, at han var utilregnelig som følge af sindssygdom, da det skete, og derfor ikke er egnet til almindelig straf. Den tidsubestemte sanktion forklares med et behov for at forhindre, at den dømte skulle begå flere lovovertrædelser i fremtiden



Modtager dommen

På vegne af sin klient modtog forsvarsadvokat Stefan Møller Jørgensen dommen, mens anklager Magnus Mølholm fik medhold i et krav om fortsat varetægtsfængsling, indtil anbringelsen kan sættes i værk.

Ekstra Bladet nævner på grund af den dømtes unge alder og sindslidelser ikke drengens og hans dræbte mors navne. De private billeder af dem er desuden afmaskede.

Der har indtil domfældelsen været navneforbud i drabssagen.

I hele retsprocessen har drengens far opholdt sig ved hans side i retssal 4.

Familie tilgiver 15-årig for drab: Velkommen ved sin mors kiste

Politichef om drab med køkkenkniv: Mor stukket 'talrige gange'

Familie om dræbt alenemor: Hun var bange