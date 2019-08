Dræbte tjener med skud: Han fik sin sandwich for langsomt

Politiet i Paris har nu indledt en større menneskejagt på en gerningsmand, der er mistænkt for at have dræbt en fransk tjener med skud. Ifølge flere vidner blev restaurant-kunden sur over, at han ikke fik sin bestilte sandwich hurtigt nok.

Det skriver flere medier heriblandt New York Times og Independent

Drabet fandt ifølge politiet sted fredag klokken 21.15 i en pizza-restaurant ved navn Mistral i forstaden Noisy-Le Grand, der ligger øst for Paris.

Restaurant-kunden, der endnu ikke er blevet identificeret af medierne, havde ventet i adskillige minutter på sin sandwich. Han blev derfor meget vred. Det har både andre restaurant-kunder samt kolleger fortalt til politiet.

Politiet har her sat afspærring op på restauranten i forbindelse med drabet. (Foto: Ritzau Scanpix)

Tjeneren blev skudt i skulderen

Den vrede kunde begyndte herefter at verbalt tilsvine den 28-årige tjener, før han afsluttede sin ekstreme vrede med at tage sin 9-millimeter pistol frem og skyde tjeneren i skulderen. Det skriver det franske medie BFM TV.

Kolleger til den hårdt sårede tjener ringede straks efter politi og ambulance, men tjeneren var allerede død, da politiet nåede frem til gerningsstedet. Tjeneren blev derfor erklæret død på stedet.

Ifølge vidner flygtede pistolmanden straks fra restauranten. En talsmand fra politiet i Paris, Raphael Biron har bekræftet hændelsesforløbet, men han ønsker ikke at give flere detaljer i sagen.

Noisy-le-Grand er en af forstæderne til Paris med høj arbejdsløshed og høj kriminalitet.