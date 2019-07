Dræbtes familie hastet til Danmark

Pårørende til den norske familie, der lørdag på tragisk vis var involveret i letbaneulykken ved Trustrup på Djursland, er taget til Danmark og befinder sig lige nu i Aarhus.

Det skriver det norske medie Drammens Tidende.

Ved ulykken mistede en 34-årig far og dennes syvårige søn livet, mens en 32-årig mor og seksårig datter blev hastet til Aarhus Universitetshospital i Skejby, hvor de blev meldt uden for livsfare.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Østjyllands Politi, som ikke ønsker at bekræfte, at de pårørende befinder sig i Danmark.

To døde efter kollision

Hjerteskærende tragedie

Klokken 11.05 lørdag modtog Østjyllands Politi anmeldelsen om, at der Albøgevej i Trustrup var sket i ulykke mellem en norsk indregistreret personbil og et tog fra Letbanen.

Herpå blev der iværksat en massiv redningsindsats og et myndighedssamarbejde.

Der herskede længe tvivl om ulykkens omfang, men lørdag eftermiddag kom det via en pressemeddelelse fra Østjyllands Politi frem, at det værst tænkelige var en realitet: To medlemmer af den norske familie fra provinsen Buskerud var afgået ved døden.

Letbane-direktør: Vi er dybt berørte

Naboer forfærdede, men ikke overraskede

Siden er der blevet rejst en kritik af jernbaneoverskæringen ved Albøgevej.

Ekstra Bladet var i kontakt med flere naboer i området, som udtrykte bekymring over overskærigen.

- Jeg rullede vinduet ned i min bil og spurgte et par arbejdere ved jernbaneoverskæringen, om det er meningen, at jeg skal dø her en dag, lød det blandt andet fra naboen Anders Høegh, som passerer overskæringen flere gange dagligt.

'Er det meningen, jeg skal dø her en dag,' spurgte Anders Høegh et par arbejdere ved jernbaneoverskærigen om.

En anden nabo, Line Kondrup Ostenfeldt, fortalte til Ekstra Bladet, at der forud for ulykken blev arbejdet på at opsætte bomme, men at der hidtil blot var advarselslys.

- Det er en overskæring med et utroligt dårligt udsyn - især hvis du kommer syd fra. Der er både træer og et hus i vejen. Det er derfor, vi har gået og ventet på, at der kom bom. Vi har altid været opmærksomme, når vi skulle krydse, for det blev man simpelthen nødt til at være, sagde hun.

