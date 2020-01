Drama efter drab på Elisabeth: Ekskæreste stak og skød sig selv

Drabstiltalt 59-årig eks-gårdejer forklarer, at han var dybt stresset og ulykkelig og kun ønskede at tage sit eget liv efter den nu afdøde Elisabeth Vibes brud med ham i marts 2019

RETTEN I NYKØBING FALSTER: Med et lidt skræmt blik mødte en drabstiltalt 59-årig tidligere gårdejer med velplejet gråt hår og overskæg og klædt i afslappet tøj og solide vandresko i formiddag op i Retten i Nykøbing Falster.

Her forsvarede han sig med lav, lidt hæs stemme mod anklager om, at han søndag 10. marts sidste år dræbte ekskæresten og kollegaen Elisabeth Vibe på sin landejendom i Hårbølle på Møn og derefter satte ild til hende.

Den 50-årige kvindes forkullede lig blev ud på eftermiddagen fundet i et hjørne af ejendommens gårdsplads. Obduktionen har senere dokumenteret, at hun blev kvalt til døde ved 'omsnøring af halsen'. Højst sandsynligt ved hjælp af et tov.

'Jeg var ude i tovene'

Manden nægter sig skyldig. Men for første gang offentligt erkender han nu, at han i ugerne og timerne før den 50-årige kvindes brutale død var 'helt blæst' og 'ude i tovene'.

Den tiltalte nægter sig skyldig i at have dræbt sin eks-kæreste på den landejendom på Møn, som sammen boede i, indtil forholdet kollapsede. Det skete angiveligt, en måned før Elisabeth Vibe ifølge anklageskriftet blev fundet dræbt ved kvælning. Foto: Privatfoto

Det var han på grund af stress, svære depressioner, søvnbesvær, en vaklende privatøkonomi, problemer på jobbet som it-medarbejder og især som følge af Elisabeth Vibes brud med ham i januar 2019.

'Elisabeths farvel har knust mig', skrev han den fatale eftermiddag i marts i en mail til sin voksne søn. Men om hendes død husker han ingenting.

En uafsluttet kærlighed

Siw Olsen, anklager i sagen, og hans forsvarer Mariann Jørn Hansen, borede under afhøringen i, hvem der ud over den desperat ulykkelige mand, kunne være interesseret i at dræbte hende og sætte ild til hendes lig.

- Det har jeg tænkt meget over. Jeg ved det ikke. Det må være en anden, lød et af svarene.

Nærmere kunne han ikke komme kerne-spørgsmålet i drabssagen. I retten har han dog bekræftet, at han netop den forårsmorgen fik besøg af Elisabeth Vibe.

Hun var flyttet flere uger forinden efter at have afsluttet parrets turbulente forhold. Det skete meget imod hans vilje. Det var med hans egne ord 'ikke en afsluttet kærlighed'. Han elskede hende stadigvæk.

Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi's anklageskrift i Møn-drabssagen fastslår, at den nu 59-årige mand er tiltalt for at have kvalt Elisabeth Vibe 'antageligt ved omsnøring af halsen' i tidsrummet mellem klokken 11.50 og 18.25 søndag 10. marts 2019. Han skal derefter have sat ild til hendes lig ved hjælp af brændbar væske. Liget blev efterladt forkullet foran en indgangsdør på hans landejendoms gårdsplads. Det har i sig selv udløst en tiltale for usømmelig omgang med lig. Manden blev efter sin anholdelse tæt på gerningsstedet samme aften indlagt på Rigshospitalets intensiv-afdeling. Her skal han ifølge anklageskriftet i sagen have spyttet to politibetjente i ansigterne. Det var deres opgave at holde vagt, så den åbenlyst uligevægtige og medicinerede arrestant ikke bragte sig selv eller andre i fare. Søren Ravn-Nielsen, efterforskningsleder i Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi, oplyste efter drabet, at Elisabeth Vibes eks-kæreste mentalt og fysisk var i en så dårlig tilstand, at det først var muligt at fremstille ham i grundlovsforhør i den efterfølgende weekend. Vis mere Luk

Elisabeth Vibe boede på det tidspunkt i Nordsjælland efter næsten ti års samliv med kæresten i ejendommen i Hårbølle.

Hun skulle hente flere af sine ejendele og fremvise en fælles lystbåd, der var sat til salg. Men den triste, langtidssygemeldte og medicinerede ekskæreste magtede at have med fremvisningen at gøre.

Men han havde samme morgen pr. sms tryglet om at få en snak med hende.

Gevær og kniv med i seng

Kontakten til Elisabeth den formiddag husker manden dog ikke. Han husker kun, at han havde taget en stærk dosis beroligende medicin. Med sig i seng tog han et luftgevær og en kniv.

Det gjorde han efter eget udsagn, fordi han ville begå selvmord, når han vågnede. Han følte sig svigtet af sine arbejdsgiver og af Elisabeth Vibe.

Elisabeths Vibes lig blev fundet i forkullet tilstand på den forlængede ejendoms gårdsplads. Der blev også tilkaldt brandfolk, da en gnist sprang op og satte ild til en sidebygnings tagkonstruktion. Foto: Per Rasmussen

Situationen udviklede sig dramatisk.

- Det næste jeg husker er, at én råber til mig igennem vinduet. Hvad der blev råbt husker jeg ikke. Der er jeg jo lige vågnet og har stukket en kniv i min egen mave og taget en luftriffel og skudt mig i panden. Jeg ramte desværre ikke.

Den nu drabstiltalte husker, at han ladede geværet igen, og at der lød 'et ordentligt brag'.

Han var i en anden verden

- Og så husker jeg ikke mere. Jeg var i en anden verden, fortalte han i retten.

På det tidspunkt lige efter klokken 18 var Elisabeth Vibe død.

Den råbende mand var en af de to betjente, hvis affyring af skud mod den tiltalte i forbindelse med den tidligere gårdejers anholdelse stadigvæk undersøges af Den Uafhængige Politiklagemyndighed.

Den tiltalte er beskyttet af navneforbud. Han gennemgik i månederne frem til drabet en mentalundersøgelse men er fundet egnet til almindelig fængselsstraf og har selv ønsket sagen afgjort af en dommer og to domsmænd.

Der er afsat tre retsdage i Retten i Nykøbing.

