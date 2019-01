Drama i Bilka: Vagtmand overfaldet af tyvebande

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En 49-årig vagtmand for Bilka blev torsdag aften overfaldet med knytnæveslag, da han ville tilbageholde to-tre tyve, som han mistænkte for at ville stjæle en skægtrimmer.

Det fortæller vagtchefen ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Bjørn Pedersen, til Ekstra Bladet.

Overfaldet skete i Bilka i Stormgade i Esbjerg. Politiet fik anmeldelsen klokken 18.48.

- Det viser sig, at to-tre mænd har været på stedet. En er blevet spottet af vagtmanden, som følger dem lidt rundt i butikken. På et tidspunkt bemærker han, at en af dem puttede en skægtrimmer under jakken. Og da de vil forlade butikken, forsøger vagtmanden at tilbageholde personerne, siger Bjørn Pedersen til Ekstra Bladet.

- I den forbindelse opstår der lidt tumult.

Af anmeldelsen fremgår det, at en af tyvene slår vagtmanden i ansigtet med en knytnæve. Slaget var så voldsomt, at en af vagtmandens tænder bliver slået løs. Han må efterfølgende behandles på skadestuen.

Politiet anholder to mænd, mens det er opfattelsen, at en tredje mand stikker af.

De anholdte er etnisk danske. Der er tale om en 37-årig mand fra Billund. Det er ham, der efter politiets opfattelse har slået vagtmanden. Desuden blev en 28-årig mand fra Ansager også anholdt.

Begge er sent torsdag i færd med at blive afhørt.

- De får lov til at overnatte i arresten, siger Bjørn Pedersen.

Den 37-årige er blevet sigtet for røveri, fordi han forsøgte at bruge vold til at slippe væk.