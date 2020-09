Drama i boligkvarter: Ville skyde politiet

Østjyllands Politi måtte lørdag aften rykke ud til et familiedrama i Viby.

Det bekræfter vagtchef Rene Ludvig over for Ekstra Bladet.

- Først får vi melding om, at en mand har slået sin familie ihjel, så det rykker vi ud på.

- Da vi kommer derud, står manden så med en pistol og truer med at slå politiet ihjel.

Afvæbnet

Det viser sig, at der er tale om en softgun, og manden lader sig umiddelbart anholde.

Heldigvis er også mandens familie i live og okay efter omstændighederne. De modtager nu hjælp.

- Vi kender ikke bevægegrundene, men dem skal vi selvfølgelig have frem i dag, siger Rene Ludvig.

Politiet mener, at der var tale om et forsøg på 'suicide by cop' - altså hvor man begår selvmord ved at lade sig skyde af politiet.

Manden vil senere i dag blive fremstillet for en dommer.