Drama i Brasilien: Mand holder buspassagerer som gidsler

37 passagerer bliver holdt som gidsler i en bus i udkanten af Rio de Janeiro.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Politiet oplyser, at de er i færd med at forhandle med en bevæbnet mand, som holder de mange mennesker som gidsler på en bro mellem Rio de Janeiro og byen Niteroi.

Episoden skulle have startet med at udspille sig klokken 5.30 lokal tid (10.30 dansk tid). Foreløbig er fire gidsler blevet frigivet, og de har fortalt, at manden har hældt benzin ud i bussen og truer med at tænde ild til det.

Ifølge gidslerne har manden identificeret sig selv som politibetjent, hvilket dog ikke er blevet bekræftet.

Manden har tilsyneladende ikke lavet nogen bestemte krav men tyder ifølge myndighederne på at have 'psykiske problemer'.

Ekstra Bladet følger sagen...