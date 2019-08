Drama i Brasilien: Politi skyder gidseltager

En bevæbnet mand har truet med at sætte ild til en bus fuld af passagerer

En gidseltager i den brasilianske storby Rio de Janeiro er blevet skudt af politiet.

Det skriver det brasilianske nyhedsmedie Globo ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Der er endnu ingen officielle meldinger om gidseltagerens tilstand, men Globo melder videre, at gidseltageren skulle være blevet dræbt af skuddene.

Formiddagen igennem har gidseltageren holdt 37 passagerer fanget i en bus i udkanten af storbyen. Politiet har løbende forsøgt at forhandle med gerningsmanden, som var bevæbnet med en kniv og en pistol.

Alle gidslerne er blevet løsladt, ifølge den særlige brasilianske politistyrke kendt som Bope, de melder videre, at ingen af gidslerne er kommet til skade.

Identificerede sig som betjent

Episoden skal have udspillet sig siden klokken 5.30 lokal tid (10.30 dansk tid). Mindst seks gidsler, der løbende blev frigivet, har fortalt, at manden hældte benzin ud i bussen og truede med at sætte ild til det.

Ifølge gidslerne identificerede manden sig selv som politibetjent, hvilket dog ikke er blevet bekræftet.

Manden stillede tilsyneladende ikke bestemte krav. Han har ifølge myndighederne 'psykiske problemer'.

Al trafik til og fra broen har været stoppet, mens gidseltagningen har stået på.

Ekstra Bladet følger sagen...