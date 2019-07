Drama i dansk forlystelsespark: To unge anholdt

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Torsdag eftermiddag rykkede Østjyllands Politi ud til ballade i Djurs Sommerland.

Her havde en gruppe unge drenge på op til 12 personer nægtet at respektere reglerne i sommerlandets vandpark, hvor de skabte stor uro.

Efterfølgende valgte gruppen at ignorere medarbejdernes henstillinger, og derfor blev politiet tilkaldt.

Det skriver Østjyllands Politi i sin døgnrapport.

Flere anholdt

Da patruljen ankom til Djurs Sommerland ved 17-tiden, så betjentene sig nødsaget til at tilkalde yderligere assistance. De fremmødte betjente fik fat på flere af uromagerne, som nægtede at følge med.

Derfor blev blandt andet en 24-årig mand anholdt og sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, lyder det i rapporten.

'Han befandt sig i omklædningsrummet, ønskede ikke at efterkomme politiets anvisninger og blev opfarende, råbte op og fægtede med armene. Manden blev flere gange bedt om at dæmpe sig og forlade omklædningsrummet roligt, hvilket han ikke ville.'

I forbindelse med anholdelse samlede flere af de andre i gruppen sig om den anholdte, hvilket fik en betjent til at stille sig imellem og bede drengene om at holde afstand og trække sig væk.

Det nægtede en 22-årig, som i stedet begyndte at råbe og skrige. Han blev derfor ligeledes anholdt og sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

På et tidspunkt lykkedes det den 22-årige at flygte fra politiet ved at springe over et hegn. Han nåede dog ikke langt, før betjentene fik fat på ham igen. Han er nu også sigtet for at flygte fra ordensmagten.

Foruden de to anholdelser er et 23-årigt medlem af gruppen sigtet for vold, da han tog kvælertag og overfaldt en vagt i sommerlandet.

