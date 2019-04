Drama i europæisk lufthavn: Vanvittigt millionkup for øjnene af passagerer

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Det gik dramatisk for sig i lufthavnen i Tirana tirsdag eftermiddag.

Det skriver flere lokale medier i Albanien.

Det vilde kup fandt sted klokken 15.00 lokal tid, da passagerne på et fly fra Tirana til Wien netop havde boardet. Mens de sad og ventede på at komme afsted, ankom en række svært bevæbnede mænd. Og så gik det ellers stærk.

Personalet blev truet med våben, og flyet blev hurtigt tømt for kontanter, mens passagerne så måbende til, inden gerningsmændene flygtede igen.

Over for det albanske medie Politiko bekræfter talskvinde for Austrian Airlines, Tanja Gruber, at et af deres fly blev røvet, mens personalet var i gang med at fylde bagage i lastrummet.

- Boardingen havde lige fundet sted, men der var ingen fare for passagerne eller personalet ombord, siger hun.

Kæmpe kup

Her angreb gerningsmændene og truede dem til at aflevere de mange millioner. Lokale medier rapporterer om et beløb på op mod 80 millioner kroner, mens andre skriver, at der blev røvet i omegnen af 15-20 millioner kroner

Årsagen til, at passagerflyet var fyldt med kontanter, er, at de albanske banker ikke modtager hård valuta (attraktive gangbar valuta, der derfor er eftertragtede. Eksempelvis dollars red.). Derfor er de tvunget til at sende dem ud af landet.

Efter kuppet flygtede gerningsmændene, men politiet kom hurtigt på sporet af dem. Det udviklede sig til ildkamp, og politiet blev efter sigende angrebet med AK47-rifler og granater.

Politiet svarede igen, og en gerningsmand mistede livet. Han blev angiveligt fundet i grøften, efter han var blevet smidt ud af bilen af sine venner.

Attackers then drove away from the airport and attacked Police officers with grenades and AK47 rounds. In the exchange of fire, one attacker has been killed and was thrown inside a ditch by his comrades. — Vincent Triest (@VincentTriest) 9. april 2019

Nu er det slut

De første meldinger lød på, at fire formodede gerningsmænd blev anholdt, mens 40 mennesker blev afhørt af politiet.

Men politiet har senere meldt ud, at røverne stadig er på fri fod, men deres køretøj er blevet fundet.

Police is currently at the burned out van that was used to steal the money. pic.twitter.com/Nk1lpVQW9I — Vincent Triest (@VincentTriest) 9. april 2019

Det er fortsat uklart, hvordan det lykkedes gerningsmændene at bryde igennem sikkerhedsforanstaltningerne i lufthavnen, men det er ikke første gang. To gange tidligere har der været røverier i lufthavnen i den albanske lufthavn.

Austrian Airlines har nu meldt ud, at de ikke længere vil acceptere, at så store pengesummer bliver transporteret i deres fly.

Flyet fra Tirana til Wien blev forsinket i tre timer.