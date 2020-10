Drama i Fakta: Mand truer sig til beløb med kniv

Politiet efterlyser en to meter høj mand, der onsdag aften har begået et røveri i Fakta

Fyns Politi efterforsker lige nu et røveri i Fakta op Vesterløkken i Svendborg.

Det bekræfter politiet over for Ekstra Bladet.

Politiet fik anmeldelsen om røveriet klokken 19.48. Her skulle en mand have truet sig til et ukendt beløb med en kniv.

- Vi er i gang med at undersøge området og finde flere vidner, siger vagtchef Peter Vestergaard, der oplyser, at man er i gang med af afhøre de ansatte i Fakta.

Efterlyser to meter høj mand

Gerningsmanden beskrives som en dansk mand, der er cirka to meter høj iført kasket, mørk dunjakke med hætte og mørk rygsæk.

Har du oplysninger, der kan hjælpe politiet, bedes du ringe 114.

Af hensyn til efterforskningen ønsker politiet ikke at oplyse, hvor stort et udbytte gerningsmanden stak af med.