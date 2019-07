Drama i grotte: Guide og turist fanget i timevis

Opdateret 08.58: Ifølge de tyske myndigheder er den ene af de to personer nu blevet reddet ud af grotten. Den anden mand er stadig fanget. Han ventes at blive reddet ud af grotten i løbet af mandag, oplyser politiet.

En turist og en guide har siden klokken 17.30 søndag aften været fanget i en Falkensteiner-grotten i den tyske by Reutlingen.

Det skriver flere tyske medier heriblandt Der Spiegel.

Dramaet startede sent søndag eftermiddag, da de to eventyrlystne gik ind i grotten. Efterfølgende væltede regnen ned, og så var turisten og guiden fanget.

Ifølge chef for brandvæsnet i området, Harald Herrmann, blev de kontaktet kort efter, og så igangsatte de en kæmpe aktion.

Omkring 80 mennesker har været i aktion for at forsøge at give de to indespærrede de bedste muligheder for at komme ud i god behold.

Omkring 80 mennesker arbejder fortsat på stedet. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat/Ritzau Scanpix

Søndag lykkedes det to dykkere at få kontakt til guiden og turisten, der er i god behold.

Grundet de massive regnmængder i området har det været umuligt at få reddet de to personer ud endnu, men myndighederne forventer, at det vil ske i løbet af mandag.

- Vi håber, at det vil ende lykkeligt. Vi har haft mange oversvømmelser i grotten og massive regnskyl det seneste par år, og det betyder, at der er masser vand i grotten i øjeblikket, siger næstformand i bestyrelsen for grotte-redningstjenesten i Baden-Württemberg.

Falkensteiner-grotten er en populær turistattraktion nær Stuttgart og bliver besøgt af tusindvis af mennesker hvert år.

Foto: Christoph Schmidt/dpa/Ritzau Scanpix