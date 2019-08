Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Københavns Politi og forsvarets sprængstofeksperter, EOD, er onsdag morgen massivt til stede ved Skattestyrelsen på Østbanegade på Østerbro i København.

Her hørte adskillige vidner tirsdag klokken 22.15 et kæmpe brag, der raserede bygningens facade og tag. Ingen personer er kommet til skade.

Klokken 05.00 har politiet ingen kommentar til efterforskningen og kan dermed heller ikke bekræfte, om det er en eksplosion, der har forårsaget skaderne på Skattestyrelsen.

- Vi er derude, men jeg kan ikke sige mere på nuværende tidspunkt. Det kommer til at tage lidt tid, oplyser den centrale vagtchef Michael Andersen til Ekstra Bladet.

- Kan du sige, om I har nogen mistænkte?

- Nej, det kan jeg ikke sige noget om, lyder det fra vagtchefen.

Fik blæst vinduer ud

Flere beboere i området har henvendt sig til Ekstra Bladet og fortæller om et voldsomt brag.

- Jeg bor ved siden af Charlottehaven. Vi fik blæst to vinduer ud og revner i tre vinduer - og alle bilalarmerne gik i gang. Shit et chok. Troede en bilbombe var gået af, skriver læseren Hans G.

Facaden på Skattestyrelsen ved Nordhavn Station er totalt smadret. Foto: Kenneth Meyer

Politiet har afspærret et større område. Foto: Kenneth Meyer

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at politiets teknikere har arbejdet ved den raserede bygning hele natten.

- Teknikerne og EOD-folkene (forsvarets sprængstofeksperter, red.) er deroppe og arbejder. Hundene er lige kørt herfra. De er blevet færdige med at søge, så vidt jeg kunne se.

- For lidt siden er Beredskabsstyrelsen mødt op med to køretøjer. Den ene er kørt op på en rampe foran Skattestyrelsen for blandt andet at sætte lys op. Ellers er der stadig spærret af, siger han.

Foto: Kenneth Meyer

Nordhavn Station tæt på Skattestyrelsen er spærret af af politiet. Foto: Kenneth Meyer

- Forfærdelige scener

Skatteminister Morten Bødskov (S) reagerer i et opslag på Twitter på situationen.

- Forfærdelige scener på Østerbro ved Skattestyrelsen. Vi afventer politiets nærmere undersøgelser, skriver han.

Skattestyrelsens bygning ligger ved Nordhavn Station, og ifølge DSB er S-togtrafikken indstillet mellem Østerport og Svanemøllen.

Københavns Politi har desuden bedt DSB indstille al togtrafik til og fra Nordhavn Station. Det betyder, at der ikke kører fjern- og regionaltog mellem Østerport og Hellerup Station. Der er indsat togbusser mellem de to stationer.