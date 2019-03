Drama i Nordsøen: Evakueringer fortsætter natten over

Et stort redningsarbejde er natten til søndag i gang ved den norske kyst, hvor krydstogtskibet 'Viking Sky' er i problemer

Krydstogtskibet 'Viking Sky' fik motorproblemer i voldsomt vejr ud for Norges kyst omkring klokken 14 lørdag aften.

Gense hele lørdagens drama her.

Siden har et stort redningsarbejde været i gang for at evakuere de omkring 1300 passagerer og besætningsmedlemmer, som er ombord på skibet.

Krydstogtskibet udsendte en Mayday-melding omkring klokken 14 lørdag. Foto: Frank Einar Vatne / Ritzau Scanpix

139 personer var sent lørdag aften blevet fløjet med helikopter ind til land. Tre af dem blev kørt på sygehuset med alvorlige skader, mens yderligere syv er kommet lettere tilskade.

Den ene af de tre alvorligt tilskadekomne er sendt med flyambulance fra Molde til sygehuset i Haukeland, skriver VG.

Tilbage på skibet er 1200 passagerer, som venter på at blive evakueret med helikoptere.

Redningsarbejdet fortsætter natten til søndag, lyder det fra de norske myndigheder.

Skibet var på vej fra Tromsø til Stavanger, da det fik motorproblemer. Skibet kastede efterfølgende anker, og siden har redningsmandskab kæmpet for at redde passagererne i land. Men redningsarbejdet tager lang tid, da helikopterne maksimalt kan have ti med ad gangen.

Skibet ligger ud for kysten ved Molde-området.

Her rammes krydstogtskibet af en monsterbølge. Video: Privat.

Et andet skib kom i problemer i det samme område. Her er tale om et fragtskib med ni besætningsmedlemmer, som også skulle evakueres.

Ifølge NRK hoppede flere af besætningen fra fragtskibet i vandet for at blive bjerget af helikoptere, da det ifølge myndighederne er mere sikkert end at redde dem direkte fra skibet.

Fragtskibet Hagland Captain fik motorproblemer i det samme område som krydstogtskibet Viking Sky. Foto: SVEIN OVE EKORNESVAG / Ritzau Scanpix

De norske myndigheder har takket nej til assistance fra Sverige i redningsarbejdet, skriver svenske Expressen.

Følg med på ekstrabladet.dk, hvor vi dækker redningsarbejdet tæt.