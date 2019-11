Drama i norsk lufthavn: Fuld mand gik amok

Politiet måtte hive pebersprayen frem, da en fuld aggressiv, fuld mand forsøgte at snyde sig gennem gaten og på et fly i Oslo Lufthavn

Mandag morgen startede dramatisk i Oslo Lufthavn. Her måtte det norske politi gribe ind med peberspray over for en aggressiv, fuld mand, der forsøgte at snige sig ombord på et fly.

Episoden fandt angiveligt sted omkring 8.30 ifølge det norske medie Dagbladet, hvor en mand pressede sig forbi kontrollen i gaten og derefter satte kursen mod et passagerfly fra Air Baltic. Han nåede dog aldrig at sætte sig til rette i flyet, før politiet var blevet tilkaldt.

Det norske politi, Politiet i Øst, oplyser på Twitter, at manden var fuld og samtidig aggressiv, og derfor måtte politiet gribe ind med peberspray for at stoppe manden.

#Gardermoen melding om en full og aggressiv mann som presset seg forbi på gate og gikk ut på taxebanen. Mannen gikk deretter inn på et fly fra Air Baltic. Mannen ville ikke forlate flyet da politiet ankom. Politiet måtte bruke pepperspray for å få kontroll på han. — Politiet i Øst (@politietost) November 4, 2019

Politiet oplyser til Dagbladet, at der skulle være tale om en mand fra Letland. Manden havde ifølge politiet billet til flyet men udøvede voldsom adfærd, hvorfor politiet måtte reagere ved at bruge peberspray.

- Han pressede sig forbi gaten og sneg sig over til taxaerne, der hvor busserne kører passagererne til flyet. Der vil komme en del sigtelser for dette, siger operationsleder Ronny Samuelsen til Dagbladet.

Passagerne i flyet måtte efterfølgende evakueres som en konsekvens af episoden, og derfor blev de hurtigt fragtet tilbage til terminalen.

Den fulde og aggressive mand endte desuden i arresten og kan nu se frem til en mulig tur i retten. Inden da vil en jurist vurdere, hvilke konsekvenser det skal have for manden.

Ingen personer kom til skade i forbindelse med optøjerne, og samtidig får det ingen indflydelse på resten af flytrafikken i den norske lufthavn, at passagererne måtte evakueres.

Se også: Mand fængslet for mistanke om kvælningsforsøg

Se også: Kvinde forsøgt kvalt: Stadig i livsfare

Se også: Tre demonstranter er skudt og dræbt under uro i Irak