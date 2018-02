Drama i retten: Sexanklaget hypnotisør slået ned

Et retsmøde mod en 43-årig hypnotisør tog tirsdag en dramatisk drejning, da en yngre mand i en pause slog den tiltalte hypnotisør på gangen i Retten i Glostrup og kaldte ham et 'pædofilt svin'.

- Av for saten - han slog mig i hovedet, lød det fra den tiltalte hypnotisør umiddelbart efter episoden.

Anklageren oplyser, at manden nu vil blive sigtet for vold. Den sigtede har tilsyneladende ikke noget med sagen at gøre.

Han var hverken tilhører eller havde noget at gøre med den ene tilhører, som var til stede i retten foruden en kvindelig tilhører.

Kort efter episoden kunne retsmødet fortsætte som planlagt.

Tiltalt for 17 forhold

Hypnotisøren er i alt tiltalt for 17 forhold mod ti kvinder. Anklagerne handler om voldtægt, blufærdighedskrænkelse og udnyttelse af flere kvinders behandlingsmæssige afhængighed til at skaffe sig samleje.

De fleste krænkelser skal være foregået på klinikken Hypnotic i Rødovre Centrum, imens han havde kvinderne i behandling. I dag er klinikken lukket.

Den groveste anklage drejer sig om, at han fra juli 2015 til juni 2016 skal have seksuelt misbrugt en 16-årig pige otte gange, imens hun var i hypnose. Han fik blandt andet pigen til at give ham oralsex, lyder det.

Hypnotisøren erkender at have haft seksuelt samkvem med den 16-årige og befølt hende, men han nægter sig skyldig i tiltalen.