Drama i tandlægeklinik: Mand blev sprøjtet med peberspray

Det var en særligt dramatisk tirsdag, der udspillede sig hos tandklinikken 'Tandlægerne Munkebo' i byen Munkebo på Fyn. En 44-årig mand fra Kerteminde ankom af uvisse årsager til klinikken, hvor han allerede i receptionen opførte sig opfarende og truende over for personalet.

Men personalet nåede end ikke at ringe efter politiet, før manden blev anholdt. Politiet var nemlig allerede til stede i klinikken. En betjent lå på briksen i et af tandklinikkens øvrige rum.

- Det var så heldigt, at en af vores betjente allerede var tilstede i klinikken. Han havde samme dag slået sin kæbe, da hans hund havde hoppet op i hovedet på ham. Derfor tog han akut til tandlægen. Han var altså allerede på arbejde, siger Torben Jakobsen, vagtchef ved Fyns Politi til Ekstra Bladet.

Blev nødt til at blande sig

Betjenten kunne ligge og lytte til den opfarende mand fra briksen i det andet rum, og der gik ikke længe, før han løb ud og blandede sig. Her bad han først den 44-årige mand om at dæmpe sig.

Det gjorde manden endnu mere aggressiv, og han begyndte at true betjenten.

- Han var ikke til at styre, selvom betjenten forsøgte at anholde ham fredeligt. Så da den 44-årige mand begyndte at true ham, trak vores kollega pebersprayen og fik ham anholdt på den måde. Det er jo et af de magtmidler, som vi kan gøre brug af, hvis det ikke er muligt at kontrollere situationen på anden vis, siger Torben Jakobsen til Ekstra Bladet.

Manden blev efterfølgende taget med til afhøring, og han er sidenhen sigtet for både vold mod tjenestemand i funktion og trusler mod personalet.

Ekstra Bladet har været i kontakt med tandklikken, men de har ikke villet udtale sig.

Historien blev første gang bragt i Fyens Stiftstidende.