Drama mellem to bilister

Ved Simmerbølle på Langeland kom to bilister i lettere håndgemæng, da en forankørende bil tabte haveaffald på den bagvedkørendes bil omkring klokken 12:13 på Nordre landevej.

Men situationen udviklede sig noget dramatisk. Pludseligt steg den bagvedkørende bilist ud af bilen og skyndte sig mod den forankørendes bil.

- Af en eller anden årsag stikker den 28-årige bagvedkørende bilist hovedet ind af vinduet på den forankørendes bil. Så tænder den 55-årige forankørende bilist for motoren. Den bagvedkørende bilist hænger ud af vinduet i godt og vel 200 meter, indtil han får fat i bilnøglerne og hiver dem ud, siger den vagthavende fra Fyns Politi, Milan Holck Nielsen.

Den vagthavende fortæller, at de to billister ikke kendte hinanden på forhånd, og at manden, der hang ud af vinduet, har været forbi hospitalet, da han ikke var iført sko og fik brækkede tæer.

Den forankørende bilist blev kort efter anholdt af politiet for overtrædelse af straffelovens paragraf 252 for hensynsløs kørsel. Den vagthavende ved Fyns Politi fortæller dog, at han er løsladt igen.