Drama på campingplads: Pacificeret med peberspray

Campister på Nivå Camping blev forstyrret søndag forstyrret i formiddagskaffen eller roséen, da en aggressiv mand foldede sig ud.

Han gik ifølge Nordsjællands Politis døgnrapport rundt med en stor kæp og slog til ting og fremstod i det hele taget truende.

Det fik på et tidspunkt personale fra campingpladsen til at ringe efter politiet, som ankom klokken 11.55.

Patruljens tilstedeværelsen fik dog langtfra manden til at hidse sig ned.

Han nærmede sig politibetjentene med kæppen i hånden, og selvom han flere gange blev beordret til at lægge det potentielle slagvåben fra sig, gjorde han det ikke.

Fandt kniv

I stedet hævede han kæppen over sit hoved og lagde ifølge politiet an til at slå på betjentene. De så ifølge døgnrapporten ingen ande nudvej end at pacificere manden med peberspray, hvorefter de anholdt ham.

På manden fandt man en kreditkortfoldekniv, og dermed kunne han ikke nøjes med en sigtelse for forsøg på vold mod polititjenestemand, men er også sigtet efter knivloven.

Manden er 32 år og fra Aabenraa. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger var manden på ferie på campingpladsen. Hvad der fik ham til at se rødt er indtil videre uvist.

Indehaver af Nivå Camping, Eva Mortensen, ønsker ikke over for Ekstra Bladet at kommentere hændelsen, som ifølge hende blev håndteret fint af politiet.