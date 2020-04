Drama på Mærsk-skib: Angrebet af pirater

Et skib fra Mærsk Supply Service blev søndag angrebet af pirater. Fem blev taget som gidsler i en time

Søndag aften udspillede der sig et drama på en Mærsk-transporter ud for byen Ciudad del Carmen i Mexico.

Det bekræfter Head of Communications Charlotte Holst over for Ekstra Bladet.

Hun henviser samtidig til en erklæring fra COO Mark Handin.

'Mærsk Supply Service kan bekræfte, at der fandt en episode sted, hvor bevæbnede mænd gik ombord på en Mærsk-transporter, stjal forskellige ting og forlod skibet igen,' skriver han.

Samtidig oplyser de, at ingen medarbejdere kom til skade, og de har været i dialog med kriseberedskabet.

Det er uklart, hvad piraterne slap af sted med.

De færøske medie Sudurras har talt med den færøske kaptajn på skibet, der fortæller, at mindst seks bevæbnede personer gik ombord.

De fleste formåede at gemme sig i et sikkerhedsrum på skibet, men fem blev holdt som gidsler i en time, fortæller han.