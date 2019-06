Drama på Møn: 24-årig måtte reddes med 80 meter line

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En redningsmand måtte lørdag eftermiddag klatre ned ad Møns Klint med 80 meter line for at redde en ung mand, der i den grad var kommet på afveje.

Forfrossen og chokeret sad den 24-årige mand i halvanden time på en skrænt, mens han ventede på hjælp få meter fra en kant, som han gudskelov ikke faldt udover.

- Han går ud af stisystemet, hvor man egentlig ikke må. Og så går han ned igennem en slugt, og der snubler han eller falder og rutsjer et stykke ned, og lander på sådan en lille platform, siger Jon Hansen, indsatsleder ved Midt- og Sydsjællands Brand & Redning.

Han forklarer, at der på Møn er en 'kridtkant', der går meget stejlt op. Der er skov foroven, og når man kommer et stykke ned oppe fra skoven, så går man og kigger lidt ned, og der er en skov, som ser lidt fristende ud til at udforske.

Får fat i rødder

- Men, der er han så smuttet med fødderne, og der er temmelig stejlt. Så rutscher han et stykke ned og får fat i nogle rødder, og lander nede lige to meter før han ryger udover skrænten til kridtkanten, og der sidder han så, siger Jon Hansen.

- Han har det fint, han har et lillebitte skrab på venstre eller højre knæ. Men ellers ikke noget, selvfølgelig lidt rystet og bange. Han sad der i ca. halvanden time, fortsætter indsatslederen.

Aktionen var overstået ca. klokken 14.25 lørdag eftermiddag, hvor de fik ham op.

Den 24-årige mand og hans kæreste vurderede, at han havde siddet der ca. halvanden time. Kæresten var hjemme, men hun blev underrettet, da hun blev urolig.

- Jeg ved ikke om de har snakket med hinanden i telefon eller noget, men det er hende (kæresten red.) og en forbipasserende, der har slået alarm.

Han ved, at der stod to kontaktpersoner oppe på kanten, som har hørt, at han har råbt om hjælp eller har observeret ham dernede.

- Det så meget fristende ud, det stykke han er gået ned i. En dejlig grøn slugt, men man skal altså ikke gå uden for stier og veje, når det står påskrevet.

- Men vi sendte en mand ned på en line, og han fik ham med op, og så var der ikke mere dramatik. Han havde det fint, han var selvfølgelig en lille smule rystet over det at sidde og kigge udover der, siger Jon Hansen.