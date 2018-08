Drama på Strøget: Her skyder politiet efter flugtbil

Betjente måtte åbne ild, da føreren af en Jaguar nægtede at adlyde politiets ordrer og tog flugten ned ad Strøget i København. Se det vilde klip her

Det var højdramatisk, da to betjente skød mindst to gange mod en sort Jaguar XJ på Kattesundet i Indre København natten til søndag.

En video, som Ekstra Bladet er kommet i besiddelse af, viser de to betjente med våbnet rettet mod bilen, mens den ene råber, 'stop eller jeg skyder'.

Da føreren i bilen i stedet vælger at bakke ud på Strøget og kører videre op af gågaden, bliver der affyret mindst to skud mod bilens dæk.

Og videoens lydbillede med folk på gaden, der siger 'fuck' og 'shit', efterlader ikke tvivl om, at den pludselig skarpe situation var et chok midt på den skraldefyldte gågade, der timerne forinden havde dannet ramme for Copenhagen Pride.

Det lykkedes dog ikke at stoppe bilen, der kørte videre op ad Strøget. Den blev dog kort efter fundet forulykket i en eneulykke på Danas Plads. Den blev fundet med trykket front, ligesom der løb kølervæske ud fra fronten. Men altså uden fører.

Kender identitet

Politiet er dog ret sikre på, at de ved, hvem de leder efter.

- Der er ikke sket anholdelse. Vi er ret overbeviste om, hvem det er, siger vicepolitiinspektør Brian Belling fra Københavns Politi.

Det er endnu uvist, præcis hvor bilen er blevet ramt. Bilen er nemlig ikke blev undersøgt endnu.

- Vi har taget bilen ind til teknisk undersøgelse- Det gør vi altid med flugtkøretøjer, hvor vi undersøger for DNA og forskelligt i bilen. Vi kalder det en 'nix pille'-bil, hvor vi får den pakket ind og bugseret væk til nærmere undersøgelse, siger Brian Belling og tilføjer, at den formentlig bliver undersøgt i dag.

Han kan ikke komme ind på de præcise detaljer af, hvad der går forud for skudafgivelsen.

- Men årsagen til, at det har den udvikling, det har, hvor der bliver skudt, er, at det er vurderet, at der er fareforvoldelse for folks liv og førlighed på baggrund af kørslen. Det er derfor, der bliver skudt mod bilen for at få den stoppet. Og så kører den væk derfra, fortæller han.

Kørte alene

- Du siger, at det var, fordi der var fare for folks liv. Så det er ikke, fordi I var opmærksom på den her bil i forvejen?

- Nej, det var med baggrund i hændelsen. At den kørte, som den kørte, siger Brian Belling, der ikke ønsker at sige noget om føreren af bilen, ud over at han kørte alene i bilen. De har ikke planer om at efterlyse ham offentligt pt.

- Hvornår vælger man at afgive skud i sådan en situation?

- Grundlæggende så handler det om, at hvis der er fare for nogens liv og førlighed, så kan det være et af vores magtmidler, som vi kan benytte, til at stoppe handlingen. Men det står i bestemmelserne om, hvordan vi kan bruge vores magtmidler, siger Brian Belling.

- Det ligger i episoden, at det er, fordi der er mennesker på stedet, at man vælger at forsøge at stoppe bilen. Men det er vel også noget af det, man tænker over, at det kan være farligt at skyde, når der er mennesker?

- Det er jo et hav af faktorer, man lynhurtigt skal tænke over i sådan en situation, og det er vurderet der, at det kunne man godt.

Brian Belling fortæller, at de er i kontakt med den uafhængige politiklagemyndighed.

- De ser selvfølgelig sagen, men ønskede ikke at rykke ud lige her og nu. Så det er der, sagen ligger.