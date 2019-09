Drama på sygehus: Patienter i slagsmål

To patienter, der ventede på at få behandling på Slagelse Sygehus, kom op og skændes, og så udviklede det sig dramatisk

Det skulle have været en stille aften på Slagelse Sygehus for to patienter, der skulle have behandlinger.

Men sådan gik det ikke. Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi på deres døgnrapport.

Ifølge politiet sad en 39-årige kvinde fra Slagelse og en 20-årig kvinde fra Holbæk i venteværelset og ventede på, at det blev deres tur. Af ukendte årsager kom de op og skændes, og det udviklede sig efterfølgende voldeligt.

Politiet måtte haste til stedet, hvor den 39-årige kvinde blev anholdt og sigtet for vold mod den 20-årige.

Hun måtte en tur med på politistationen, inden hun kunne vende tilbage og få sin behandling.

Ekstra Bladet har talt med vagtchef Henrik Jørgesen hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, der ikke kan oplyse, hvorfor konflikten opstod, ligesom der heller ikke er oplyst, hvordan den 39-årige overfaldt sit over.