Drama på værtshus: Mand er stukket i hovedet

Natten til søndag udviklede en uoverensstemmelse mellem to gæster på et værtshus på Vesterbro i København sig dramatisk.

En mand er blevet stukket med en knust flaske ved et værtshus på Sommerstedgade.

Det oplyser vagtchef Henrik Stormer ved Københavns Politi tidligt søndag morgen.

- Vi har haft et knivstikkeri, et forsøg på manddrab ved et værtshus på Vesterbro, siger han.

- Vi fik anmeldelsen klokken 23.32, så det er sparsomt med detaljerne. Men vi har en yngre mand, der har en flænge i hovedet, lød det tidligere på natten, da Ekstra Bladet talte med ham.

Der er tale om to parter, som har haft et mellemværende.

- Der har været nogle uoverensstemmelser mellem to gæster, siger vagtchefen.

- Den ene er blevet stukket tre gange med en knust flaske i hovedet og overkroppen.

Den forurettede er en 33-årig mand. Han er på traumecentret, men er uden for livsfare, oplyser Henrik Stormer.

Politiet har kort efter hændelsen anholdt en 30-årig mand i sagen.

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer