Drama på villavej i London: Skud kvæster 11-årig dreng

En 11-årig dreng blev sent fredag ramt af skud affyret af en ukendt gerningsmand i en privat bolig på villavejen Kerry Drive i det østlige London.

Skudofrets tilstand er beskrevet som 'possibly life-changing', men han skulle være udenfor umiddelbar livsfare.

Redningsfolk fandt en midaldrende mand såret af snitsår i hovedet på samme adresse. Det er uklart, hvordan han havde pådraget sig skaderne.

Det oplyser Metropolitan Police, som er refereret for nyheden i britiske medier som The Independent og BBC.

- Flere mistænkte i sagen havde forladt stedet, før politiet ankom, lød det senere fra politiets talsmand.

Den 11-årige dreng blev ramt og hårdt kvæstet af skud affyret af en ukendt gerningsmand i en privat bolig på den ellers fredelige villavej Kerry Drive. Foto: Ritzau Scanpix

Der er angiveligt endnu ikke foretaget anholdelser i den uopklarede skudsag.

Den sårede mands forbindelse til skudofret er ukendt. Hans kvæstelser er angiveligt ikke alvorlige.

En talsmand for politiet har meldt ud, at der hen over weekenden vil blive sat omfattende afhøringer og undersøgelser i værk i bydelen Upminster, og eventuelle vidner opfordres til at give sig til kende.

Området sættes normalt ikke i forbindelse med vold eller skyderi.