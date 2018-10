Drama til NFL-kamp: Seks personer såret af skud

Seks personer er blevet såret i et muligt banderelateret skyderi ved Houston Texans stadium i Texas

Seks personer er blevet ramt af skud i et driveby-skyderi i den amerikanske by Houston, der ligger i Texas.

Skyderiet fandt sted lige inden NFL-kampen mellem Houston Texans og Jacksonville Jaguars. Her skulle man netop til at sparke kampen i gang på NRG Stadium søndag eftermiddag.

Lige ved siden af stadionet, på en sidevej, skød to mænd ud af vinduet på en bil mod en menneksemængde.

Her blev fem mænd og kvinde ramt af skud.

Politiet i Jacksonville oplyser på Twitter, at to af de ramte er i kritisk tilstand.

- Det er stadigvæk tidligt i vores efterforskning, men der var mindst to personer i bilen. Det tyder på, at det er banderelateret, fortalte politiinspektør Ron Lendvay på et pressemøde søndag.

Politiinspektøren i Jacksonville fortæller videre, at det første skud blev affyret 12.35 søndag.

Politiinspektøren mener ikke, at skyderiet har en direkte forbindelse til kampen mellem Houston Texans og Jacksonville Jaguars. Kampen blev afviklet som planlagt.

Det skriver AP.

Bilen med de to gerningsmænd kørte fra stedet efter kort efter skyderiet.

Houston Texans vandt kampen 20-7 over Jacksonville Jaguars.