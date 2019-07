Drama ved populær badestrand: Kvinde og børn reddet af helikopter

En kvinde og to børn blev fanget af strømmen ved Hornbæk og blev efterfølgende fløjet til Rigshospitalet

Et drama udspillede sig her til aften ved den populære badestrand i Hornbæk i Nordsjælland.

En kvinde og hendes to børn havde svært ved at komme ind til stranden, efter at de var blevet fanget af strømmen.

Kvinden var bevidstløs, efter hun fik kæmpet sig tilbage til kysten, mens begge børn angiveligt skulle være uskadte. Kvinden og det ene af børnene er blevet fløjet til Rigshospitalet, hvor de lige nu bliver behandlet.

Det oplyser vagtchefen ved Nordsjællands politi til Ekstra Bladet.

- Vi får en anmeldelse klokken 19.20, om at tre personer har svært ved at komme ind fra vandet. Da vi kommer derud, er de to børn kommet ind, hvorefter kvinden kommer ind til land og er bevidstløs, lyder det fra vagtchefen.

Lægen, der ankom i i helikopteren kort efter, vurderede, at kvinden og det ene af børnene skulle med ind til Rigshospitalet.

Ulykken skete ifølge vagtchefen tæt ved Cafe Hornbæk og Hotel Villa Strand ved Kystvej.

Ved en anmeldelse om drukneulykke, bliver der både slået alarm hos politiet, bådberedskabet og helikoptertjenesten.

