Drama ved Schmeichels bryllup: To både kæntret

Der opstod drama i vandet ud for Egebæksvang Kirke på Strandvejen, hvor Peter Schmeichel lørdag eftermiddag bliver gift

En redningsaktion har lørdag eftermiddag fundet sted ved kysten ud for Egebæksvang Kirke i Espergærde på Strandvejen nord for København.

To både kæntrede, og en større redningsaktion blev derfor iværksat. Det omfattede blandt andet en redningshelikopter. I alt otte personer har været i vandet

Redningsaktionen foregik knap 50 meter fra den kirke, hvor Peter Schmeichel lørdag eftermiddag bliver gift.

- Klokken 15.15 får vi en anmeldelse om, at en mindre sejlbåd er kæntret omkring 300 meter fra kystlinjen, lød det indledningsvis fra Dan Houtved, vagtchef ved Nordsjællands Politi, over for Ekstra Bladet.

Siden viste det sig dog altså, at to både var kæntret med fire personer i hver.

- De er alle sammen reddet op. En kystlivredder har haft en båd i vandet, og redningsberedskabet har haft både i vandet, og så var der en mindre fiskekutter, som holdt til i området, som har samlet nogle personer op, fortæller vagtchefen.

Foto: Ole Steen

Han fortæller, at alle de otte personer er i god behold, selvom de er blevet nedkølede af at have været i vandet.

- Der er ikke nogen af dem, der har haft brug for den læge, der var sendt med, siger Dan Houtved.

8 personer i vandet ud for Espergærde. @forsvaretdk sendte helikopter, skibe og beredskab, der reddede alle 8 i land. #dkforsvar — Forsvaret (@forsvaretdk) June 15, 2019

Bryllup afbrudt

Ekstra Bladets mand på stedet så aktionen på nærmeste hold. Mens aktionen stadig stod på, svævede helikopteren over en af de kæntrede både.

- Det larmer voldsomt og brylluppet bliver forstyrret så voldsomt, at bryllupsgæsterne for kort tid siden kom ud af kirken og kiggede ud mod redningsaktionen. Blandt andet stod Kasper Schmeichel og tog billeder af redningsaktionen ud fra kirkedøren, lød det Rune Melchior Sjørvad, mens aktionen stadig stod på.

Redningsaktionen nåede at stå på i lidt under en time.

- Først ankom ambulancer og andet redningspersonale i flere køretøjer. Herefter ankom redningshelikopteren, siger han.

Foto: Ole Steen

Hele Schmeichel-familien er til stede ved bryllupet. Derudover er flere tidligere store sportsfolk til stede. De tæller blandt andet John 'Faxe' Jensen og den tidligere NFL-kicker Morten Andersen.