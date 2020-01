Drama ved Trump-resort: Secret Service åbner ild

En bil med to personer er fredag formiddag lokal tid trængt igennem to checkpoints ved Donald Trumps golf-resort Mar-a-Lago i Palm Beach, Florida.

Her beretter flere amerikanske medier, herunder Florida-mediet WSVN 7 News, at sikkerhedsvagter og Secret Service åbnede ild mod bilen for at få den bremset.

En FBI-talsmand bekræfter over for CNN, at 'der har været en hændelse'.

Palm Beach County politi skriver i en pressemeddelelse, at der er tale om en sort SUV, som kørte i retning af hovedindgangen til resortet.

Politiet bekræfter også, at der blev skudt mod køretøjet.

Herefter tog føreren flugten, men blev efter en politijagt stoppet. To personer er nu i politiets varetægt, lyder det i pressemeddelelsen.

WSVN 7 News mener at vide, at der er tale om to kvinder. Det er ikke bekræftet fra officiel side.

Der er planen, at den amerikanske præsident skulle ankomme til Mar-a-Lago senere fredag aften.

Meanwhile, in Mar-a-Lago, according to the Palm Beach County Sheriff’s Office pic.twitter.com/UPrBPq7VOT — Patricia Mazzei (@PatriciaMazzei) January 31, 2020

Opdateres ...