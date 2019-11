Dramatisk anholdelse: Derfor mødte politiet op med maskinpistoler

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Københavns Vestegns Politi ønskede ikke at tage nogen chancer, da en mand lørdag kort efter middag blev anholdt i en lejlighed på Rødovrevej i Rødovre.

Det fortæller Lise Jensen, der er vagtchef ved Københavns Vestegns Politi til Ekstra Bladet.

Der er tale om en privat sag mellem to parter, hvor politiet inden anholdelsen fik en anmeldelse. Siden mødte politiet talstærkt og svært bevæbnet op ved boligkomplekset. Det vakte naturligvis en vis opsigt.

Politiet er lørdag rykket ud til dette lejlighedskompleks. Foto: Kenneth Meyer

- Vi har at gøre med en sag mellem en anmelder og den person, vi valgte at anholde i går. I den anledning er det værd at gøre opmærksom på, at der ikke er foregået noge4t, som folk skal være bekymret for. Det er en privat sag mellem anmelder og den anholdte, fortæller Lise Jensen.

Svært bevæbnet politi i boligområde

Men hvorfor var det nødvendigt at møde op med maskinpistoler under en aktion, der viser sig at forløbe helt udramatisk?

- Nogen gange tager vi vores forholdsregler, og det kan blandt andet skyldes den anmeldelse, vi får. Det kan være hvad som helst, der gør, at vi reagerer, som vi gør, men vi skal altid være klar til at håndtere en hvilken som helst situation, siger Lise Jensen.

Den anholdte person har været til afhøring, og politiet har efter afhøringen valgt at løslade ham igen. Der har altså ikke været grundlag til at få forlangt ham varetægtsfængslet.

En mand blev anholdt efter aktionen. Han er senere blevet løsladt igen. Foto: Kenneth Meyer

Lise Jensen ønsker ikke at komme videre ind på, hvad sagen i øvrigt måtte handle om. Herunder om politiet har valgt at sigte nogen af de implicerede parter.

Men hun fortæller, at sagen ikke er slut endnu.

- Sagen er stadig på undersøgelsesniveau. Der er en efterforskning, der pågår. Og så er vi ved at indhente alle parters forklaringer. Selv om vi har valgt at løslade manden, betyder det ikke, at vi ikke kan arbejde videre med sagen.

Selv om det ikke er lykkedes Ekstra Bladet at få mere at vide om, hvad der måtte være foregået forud for anholdelsen, så skrev Københavns Vestegns Politi lørdag aften på Twitter, at politiet har fået en anmeldelse om trusler, hvor der muligvis var våben involveret.