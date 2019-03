Dramatisk anholdelse: Politi måtte skyde mod drabsmistænkt

Politiet måtte søndag affyre deres våben mod en 58-årig mand under en dramatisk anholdelse i en mulig drabssag

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

En 58-årig mand er indlagt med skudskader, efter politiet søndag måtte affyre skud under en anholdelse på Møn.

Det oplyser Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Politiet blev søndag klokken 17.52 kaldt ud til en landejendom i Hårbølle på Møn. Ved ankomsten fandt betjente på ejendommens gårdsplads liget af en person, der angiveligt var blevet dræbt, oplyser politiet.

Under anholdelsen af stedets 58-årige mandlige beboer måtte politiet affyre skud mod manden, der blev såret.

- Hans tilstand er stabil, men han er fortsat indlagt, oplyser efterforskningsleder Søren Ravn-Nielsen til Ekstra Bladet.

Manden vil grundet sin tilstand blive fremstillet i grundlovsforhør in absentia senere i dag. Han sigtes for drab, oplyser politiet.

Foto: Per Rasmussen

Politiet kan endnu ikke sige noget om den dræbes identitet eller køn.

- Vi arbejder fortsat på at identificere afdøde og på at afdække hændelsesforløbet, siger Søren Ravn-Nielsen, der oplyser, at politiets skudafgivelse nu samtidig efterforskes af Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP red.)

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at både brand- og kriminalteknikere hele formiddagen har været til stede ved landejendommen.

Der holder flere biler på adressen, og hjemmeværnsfolk iført orange og grønne refleksveste står rundt langs afspærringen.

I en pressemeddelelse oplyser DUP, at Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi underrettede politiklagemyndigheden om skudepisoden klokken 19.12 søndag aften.

'Politiklagemyndigheden har på baggrund af underretningen straks iværksat en nærmere undersøgelse af episoden, i medfør af retsplejelovens § 1020 a, stk. 2. Efter denne bestemmelse iværksætter Politiklagemyndigheden efterforskning, når en person er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller mens den pågældende var i politiets varetægt', lyder det i pressemedelelsen.

Når Politiklagemyndighedens undersøgelse er afsluttet, vil myndigheden udarbejde en juridisk redegørelse om sagen til Statsadvokaten i København.

Opdateres ...