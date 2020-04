Dramatisk biljagt: Politihund bed flugtbilist

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

To unge mænd satte farten op og flygtede fra politiet, der ville stoppe bilen i et rutinetjek søndag middag.

Det satte gang i en biljagt fra Assens til området omkring Gelsted på Vestfyn klokken 11.30, skriver Fyens.

- På et tidspunkt var farten så høj, at vores patrulje mistede kontakten til bilen, men takket være god hjælp fra civile borgere fik vi et tip om, hvor vi kunne finde den, siger vagtchef Lars Thede, Fyns Politi, til lokalmediet.

Tippet førte politiet til Hjærup, hvor de satte politihundene efter de unge mænd. Hundene fandt frem til dem i en skov og bed den ene af mændene.

En 26-årig og en 27-årig blev anholdt og afhørt, og der kommer et retligt efterspil i kølvandet på dagens episode. De skulle være flygtet, fordi føreren af bilen var frakendt sit køretøj.