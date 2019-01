Dramatisk fangeflugt: Bevæbnede mænd slog til mod fangetransport

En 27-årig fange blev mandag morgen befriet af tre tungt bevæbnede mænd, da han var på vej til en retssal i Tarascon i Sydfrankrig.

Det skriver franske Le Monde.

Befrielsesaktionen skete klokken 08.30, da to mænd bevæbnet med automatvåben slog til for at befri fangen.

Ifølge Le Monde sagde anklager Patrick Desjardins på et pressemøde, at de to mænd var 'meget beslutsomme'. For at befri fangen, skulle de kæmpe sig forbi tre bevæbnede betjente, der eskorterede ham.

Vagterne havde forladt fangetransporten for at ringe på ved retten, da de slog til. Først skød angrebsholdet mod bilens hjul, og herefter slog de en kvindelig vagt ned.

- De tøvede ikke med at skyde på køretøjet, da det prøvede at undslippe med fangen ombord, og bilen er ramt flere gange, sagde anklager Patrick Desjardins på pressemødet.

De tre vagter var bevæbnet, men ingen af dem skød igen mod angriberne.

Efter befrielsesaktionen flygtede de til fods. Herefter formoder anklageren ifølge Le Monde, at de fortsatte flugten i en bil.

Efterfølgende blev der fundet minimum 11 patroner på stedet

Efter fangeflugten har politiet arbejdet på at sikre spor. Foto: AFP.

Andet flugtforsøg

Den 27-årige flugtfange har tidligere forsøgt at flygte ifølge Karim Terki, der arbejder for den franske fængselsunion.

- Administrationen er meget naiv. Han spillede sød i flere måneder for at prøve at flygte igen, siger han ifølge Le Monde.

Flugtfangen var tiltalt for groft tilfælde af tyveri, og han har 14 andre domme bag sig, heriblandt domme for narkosmugling.

