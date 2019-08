Dramatisk fangeflugt: Fem mænd befriede fange i fikseringsbælte

Retten i Nykøbing Falster har torsdag taget hul på sag, hvor seks mænd er tiltalt for at planlægge og udføre en dramatisk fangeflugt

Retten i Nykøbing Sjælland (Ekstra Bladet): Politiet tager torsdag formiddag ingen chancer under den såkaldte fangeflugt-sag, der begynder ved Retten i Nykøbing Falster.

Her sidder seks mænd tiltalt for deres forskellige roller under en dramatisk befrielsesaktion, som fandt sted om formiddagen 26. september 2018 i Nykøbing Falster. Her lykkedes det en 33-årig fange iført fikseringsbælte og håndjern at flygte fra Nykøbing Falster Sygehus, efter at tre funktionærer fra Kriminalforsorgen var blevet truet med pistol og peberspray.

De tre funktionærer havde netop kørt den 33-årige til behandling på sygehuset,.

Både inde i retssal A, men også på gangene i retsbygningen og uden for retten er der fyldt med betjente, der holder øje med folk, der kommer til og fra.

De seks mænd på 22, 23, 25, 27, 27 og altså den 33-årige fange er alle til stede i retssalen. De sidder side om side bag deres forsvarere. Og bag hver af de seks sidder også en betjent.

Ekstra Bladets fotograf var til stede på Farø, da det lykkedes politiet at standse en grå Mercedes. Den anholdte er blandt de seks tiltalte. Foto: Per Rasmussen

De nægter sig skyldige i hovedpunkterne i tiltalen, der går på, at de alle var sammen om at planlægge og udføre befrielsesaktionen, hvor ingen af de tre fængselsfunktionærer - to kvinder og en mand - kom til skade under aktionen.

Under anklagerens forelæggelse af sagen er det kommet frem, at det var meningen, at den 33-årige efter behandlingen på sygehuset skulle tilbage til Storstrøms Fængsel til afsoning af sin fængselsstraf på fire et halvt år.

Så langt kom han ikke. I stedet er det anklagemyndighedens opfattelse, at han først blev kørt væk i en grå Mercedes. Et andet sted i Nykøbing skiftede han bil og røg over i en hvid Mercedes. Og da politiet om aftenen samme dag stansede en Kia Rio i Hvidovre, lå den 33-årige flugtfange i bagagerummet.

Det er anklagemyndighedens opfattelse, at to af de fem mænd havde planlagt aktionen. Tre andre udførte selve befrielsen ved sygehuset.

Hele Farø blev spærret af politiet efter flugten i en knibtangsmanøvre. På det tidspunkt - viste det sig - var den hvide Mercedes imidlertid kommet forbi. Foto: Per Rasmussen

De tre fængselsfunktionærer blev truet med pistol til at lade den 33-årige gå. Og der blev også brugt peberspray imod dem - dog uden at det ramte. Herefter er det politiets opfattelse, at den 33-årige blev kørt væk i den ene Mercedes.

Flugten foregik ifølge politiet med ulovlige overhalinger og med høj fart. Det har politiet blandt andet billeder af fra overvågningskameraer. Farten på motorvejen nordpå var ifølge politiet mindst 220 km/t.

Den ene af de to flugtbiler blev standset på Farø. Føreren blev anholdt. Men den 33-årige var efter politiets opfattelse i den anden Mercedes og nåede forbi, inden politiet spærrede Farø af.

Også en tredje bil blev ifølge politiet anvendt til at køre væk fra Nykøbing.

Mange biler og lastbiler blev tjekket på Farø, men det var først samme aften, at politiet fandt flugtfangen i Hvidovre. Foto: Per Rasmussen

Politiet har sikret sig flere billeder fra overvågningskameraer, hvor den grå og hvide Mercedes ses forskellige steder i Nykøbing både før og efter aktionen. Det er aldrig lykkedes politiet at finde det våben, der blev anvendt under aktionen.

Til gengæld har man fundet et cigaretskod i en af flugtbilerne samt det fikseringsbælte, som den 33-årige havde på. Der er fundet dna på begge dele, som kan knyttes til nogle af de tiltalte i sagen.

Tre af de tiltalte blev anholdt allerede samme dag, som flugten fandt sted. En fjerde blev anholdt 16. oktober.

10. januar blev den femte anholdt og varetægtsfængslet og først for godt en uge siden - 5. august - lykkedes det politiet at få anholdt den sidste af de seks tiltalte. Han var efterlyst internationalt og blev anholdt i Sverige, da han ankom fra Istanbul.

Der er afsat en håndfuld dage til at behandle sagen, hvor det forventes, at der falder dom senest 24. oktober.