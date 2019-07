Dramatisk politijagt på motorcyklist: Han væltede i et sving

En dramatisk politijagt endte onsdag sidst på eftermiddagen, da den flygtende motorcyklist væltede i et sving ved Østervrå i Nordjylland.

Forinden var den 35-årige mand blevet jagtet i høj fart af både en motorcykelbetjent og flere patruljevogne.

- Vi eftersatte manden i omkring en halv time, før vi kunne anholde ham. Han kom heldigvis ikke noget til, oplyser vagtchef Per Jørgensen fra Nordjyllands Politi til Ekstra Bladet.

Motorcyklisten har overnattet i brummen, og han vil senere torsdag blive fremstillet i et grundlovsforhør.

Til fare for andre

- Han er sigtet for en stribe overtrædelser af Færdselsloven. Han er også sigtet for at have forvoldt nærliggende fare for andres liv og førlighed på grund af sin hasarderede kørsel. Jeg har ikke den nøjagtige måling på, hvor stærkt han kørte. Men han foretog hasarderede overhalinger og var til fare for både bilister og fodgængere, oplyser Per Jørgensen.

Den 35-årige mand blev også testet positiv for både narko og alkohol. Han har tidligere flygtet fra politiet og været påvirket.

- Manden har således ikke kørekort, oplyser vagtchefen.

Holdt afstand

Ifølge vagtchefen sørgede betjentene for at holde en passende afstand til den flygtende mand. Den Uafhængige Politiklagemyndighed er blevet orienteret om sagen.

Dramaet begyndte klokken 16.51 på Ugiltvej ved Hjørring, hvor manden nægtede at standse. Herefter gik jagten rundt omkring den sydlige og østlige del af Hjørring, før den 35-årige mistede herredømmet over motorcyklen i et sving.