Dramatisk redningsaktion til havs: Færge sendt til undsætning ved kæntret båd

Ved du noget? Tip os på 1224@eb.dk eller sms/mms på 1224 (alm. takst)

Færgen mellem Bøjden og Fynshav - Als-færgen - er onsdag sidst på eftermiddagen blevet beordret væk fra sin rute for at komme to nødstedte sejlere til undsætning.

Det oplyser vagtchefen ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Erik Lindholdt, til Ekstra Bladet.

Ordren kom fra Joint Rescue Coordination Center - tidligere Søværnets Operative Kommando - som stod for en dramatisk redningsaktion, efter en anmeldelse om en kæntret sejlbåd blev indtelefoneret til alarmcentralen klokken 17.42.

- Anmelder havde set fra sin bopæl ved Asserballe Skov på Als, at en sejlbåd var kæntret cirka 1000 meter fra kysten. Derudover gik anmeldelsen på, at der mindst var en person, som nu var røget i vandet, siger Erik Lindholdt til Ekstra Bladet.

Den observation viste sig senere at være helt korrekt.

JRCC sendte samtidig med ordren til kaptajnen på Als-færgen en helikopter af sted. Og der er også meldinger om, at andre både blev dirigeret mod uheldsstedet for at komme den nødstedte til undsætning.

Det viste sig, at der faktisk var to personer, der var røget i vandet.

Erik Lindholdt fortæller til Ekstra Bladet, at det er lykkedes at få bjærget begge personer, som ikke er kommet til skade.

- De er nu sejlet ind til fastlandet, siger Erik Lindholdt, som roser anmelderen.

- Det tyder på, at anmelderen har gjort et godt stykke arbejde, siger Erik Lindholdt.

Der har også været affyret et såkaldt nødblus, oplyser vagtchefen.

Erik Lindholdt kan endnu ikke svare på, om det rent faktisk var personale på Als-færgen, der fik reddet de to sejlere om bord, eller om det var et andet skib, som først kom sejlerne til undsætning.