Dramatiske billeder: Her går det helt galt

En frygtelig ulykke i Sjeremetjevo-lufthavnen i Moskva kostede søndag 41 mennesker livet.

Efterfølgende har efterforskerne arbejdet på højtryk for at finde ud af, hvad der helt præcist skete, og nu er vi måske kommet lidt nærmere.

I en video fra stedet, som er blevet bragt af flere medier, er selve nødlandingen blevet fanget, og her ses det tydeligt, hvordan flyet først gik i brand, da flyet ramte jorden.

Og den udlægning bekræftes af flyselskabet, der dog ikke har forholdt sig konkret til videoen af nødlandingen.

Artiklen fortsætter under billedet...

Flyet i flammer efter landingen. Foto: Sergei/Xinhua via ZUMA Wire

41 frygtes dræbt under nødlanding i Moskva

I første omgang skrev flere russiske medier, at flyet kunne være blevet ramt af et lyn, men den teori afviser Aeroflot i en erklæring ifølge BBC.

'Besætningen udstedte et nødsignal, da der opstod en fejl kort efter afrejsen. Efter flyet nødlandede, gik der ild i flyets motor på landingsbanen,' skriver Aeroflot i deres erklæring.

41 dræbt

Kort efter ulykken kunne de russiske myndigheder melde ud, at mindst 13 mennesker var dræbt. Men det viste sig at være langt mere alvorligt.

Ifølge talskvinde for efterforskningskomiteen, Yelena Markovskaya, har 41 mennesker mistet livet. Heriblandt to børn. 37 overlevede.

'Aeroflots tanker går til ofrenes familier. Besætningen på flyet gjorde alt for at redde passagerne og hjælpe dem så meget som mulig. Desværre var det ikke muligt at redde alle. Vores hjerter er nu hos alle dem, der har lidt et uopretteligt tab. Vi sørger med jer', skriver Aeroflot.

Artiklen fortsætter under billedet...

Omsluttet af flammer

På Twitter har flere delt dramatiske optagelser af et brændende fly, der lander i en lufthavn. På optagelsen er flyets bageste halvdel omsluttet af høje flammer.

Andre videoer viser passagerer, der rutsjer ned ad de oppustelige slisker ved nødudgangene og løber væk fra det brændende fly.

Også videoklip inde fra flyet florerer på de sociale medier, og her ses det tydeligt, hvordan der opstår panik, da passagerne opdager, hvordan flammerne spreder sig omkring dem.

Det er et passagerfly af typen Sukhoj Superjet 100 fra selskabet Aeroflot, der forulykkede i det, der er kendt som Moskvas travleste lufthavn. Flyet var på vej fra Moskva til Murmansk.