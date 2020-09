Drastisk fald i antallet af indbrud

Danskerne har på grund af coronakrisen opholdt sig mere hjemme, og det har formentlig været medvirkende til at gøre livet surt for indbrudstyvene.

I hvert fald er antallet af indbrud faldet drastisk. I hele 2020 til og med august er der sket et fald, men især omkring sommerferien er faldet bemærkelsesværdigt.

Således har der i år været rekordfå indbrud i sommerferien, skriver Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Antallet af indbrud i sommerferien er faldet med 27 procent sammenlignet med sidste år. Sammenligner man med 2015, er der sket et fald på 42 procent.

I 2019 blev der anmeldt 3341 indbrud i privat beboelse i sommerferien i ugerne 27-33. I 2020 er tallet 2449.

- Det er glædeligt, at færre borgere bliver udsat for den ubehagelige og utrygge oplevelse, det er, at komme hjem til et gennemrodet hus eller lejlighed. Indbrud har i flere år været et fokusområde, som vi har prioriteret højt og vil fortsat være det fremadrettet, siger Henrik Sønderby, centerchef i Nationalt Efterforskningscenter (NEC) under Rigspolitiet.