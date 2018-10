Dreng anholdt: Truede med skoleskyderi tirsdag

En 15-årig dreng er blevet anholdt og sigtet for Facebook-trusler om skoleskyderi

En 15-årig dreng fra Næstved er blevet anholdt og sigtet for på Facebook at true med skoleskyderi tirsdag på drengens skole, Kalbyrisskolen i Næstved.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse mandag aften.

Politiet fik i løbet af mandag flere anmeldelser om truslerne. Efter kort tids efterforskning lykkedes det politiet at få identificeret drengen, som viste sig at være 15 år og fra lokalområdet.

Politiinspektør Kim Kliver ønsker ikke at uddybe, hvad truslerne mere konkret gik på. Men det er politiets opfattelse, at de kunne tolkes som et skoleskyderi, der skulle udføres tirsdag på skolen.

- Henset til drengens alder, og at vi har afdækket sagen, så er det med velbegrundet omhu, at vi ikke går nærmere ind i, hvad der er skrevet, siger Kim Kliver til Ekstra Bladet.

Drengen er blevet anholdt og afhørt og er efterfølgende blevet løsladt igen.

Det er politiets opfattelse, at der var tale om tomme trusler, og at drengen ikke havde tænkt sig at troppe bevæbnet op på skolen.

- Efter afhøringerne er det politiets helt klare opfattelse, at drengen har forstået sagens alvor i de ubegrundede trusler, siger Kim Kliver.

Truede på lukket Facebook-gruppe

Skoleleder Anette Rumann fortæller til Ekstra Bladet, at det er skolens opfattelse, at truslerne blev givet i en lukket Facebookgruppe.

- Herfra er det så sivet, siger hun til Ekstra Bladet.

Skolen vil tirsdag have åbent som normalt. Men skolens leder vil sammen med skolens personale sørge for at drøfte det skete igennem med eleverne.

- Vi skal have lagt bekymringerne ned, hvis nogen er blevet bekymrede, siger skolelederen.

Anette Rumann fortæller, at hun ikke har overblik over, hvor mange der rent faktisk ved, at drengen har truet.

Den 15-årige har efter skolelederens opfattelse bitterligt fortrudt, hvad han har skrevet. Det betyder ifølge skolelederen, at drengen også er velkommen til at komme i skole igen.

- Men om han skal være med til at få lagt bekymringerne ned i morgen, har jeg ikke overvejet endnu. Jeg ved ikke, om han kommer i skole, siger hun til Ekstra Bladet.

Skolens ledelse er af politiet løbende orienteret om sagens udvikling.