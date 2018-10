Dreng døde og pige blev hjerneskadet: Her er dommen

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet):

Den 41-årige Niccoline Preisler er onsdag eftermiddag blevet idømt to års fængsel for at efterlade sin egen datter og en 14-årig dreng i hjælpeløs tilstand i sin lejlighed. Drengen endte med at dø, mens datteren fik hjertestop. Hun er i dag svært hjerneskadet.

Tragedien fandt sted mellem 10. og 11. marts i år, hvor kvindens datter holdt fest for en håndfuld unge. Moderen deltog i festen og røg hash sammen med de unge.

Både datteren og hendes 14-årige kæreste blev syge i løbet af aftenen, og retten fandt det bevist, at Niccoline Preisler ikke tilkaldte hjælp, selvom hun allerede før klokken 22 indså, at de havde brug for det.

- Retten finder det bevist, at den tiltalte ikke ville have en ambulance tilkaldt, lød det blandt andet fra retsformanden.

Mens dommen blev læst op, sad den 41-årige kvinde med hænderne foldet op foran ansigtet. Hendes øjne var blanke, men hun var samtidig tom i blikket. Blandt andet hendes mor var til stede i retslokalet, og derudover var den afdøde drengs pårørende til stede .

Efter en kort snak med sin klient har forsvareren meddelt, at Niccoline Preisler modtager dommen.

Hun skal sidde varetægtsfængslet frem til afsoning.

Anklageren havde bedt om 3 år og seks måneders fængsel, mens forsvareren havde argumenteret for højst 10 til 12 måneders fængsel.

- Jeg er frygtelig ked af det

Obduktionen har vist, at drengen døde af en flænge i milten, som forårsagede indre blødninger. Flængen er opstået på grund af 'let stump vold', hedder det, men konkret hvad der er sket, har politiet ikke kunnet fastlægge.

Hans krop var samtidig forgiftet af metadon, mens pigen havde indtaget både metadon, rivotril samt andre stoffer. Retten fandt det også bevist, at moderen vidste, de to unge havde indtaget hendes medicin.

Før domsmændene gik ud for at votere, fik Niccoline Preisler det sidste ord i retssagen. Her sagde hun:

- Jeg er frygtelig ked af det, der er sket. Jeg ville ønske, jeg havde handlet anderledes.

- Jeg håber, jeg snart kommer ud og kan være der for min datter.

Ifølge neuropsykologer på Vejlefjord Rehabiliteringscenter har den nu 15-årige pige kun et minimalt bevidsthedsniveau og vil formentlig have brug for pleje og hjælp resten af sit liv. Moderen og pigens mormor ønsker, at hun skal bo sammen med dem, når hun udskrives.

