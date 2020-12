Dreng forsøgt kidnappet fra barnevogn

21-årig mor fra Fyn har anmeldt episode, hvor en mand forsøgte at rive hendes 16 måneder gamle søn op fra barnevognen

En tur med barnevognen udviklede sig til et mareridt for 21-årige Annie Eriksen, da en ukendt mand forsøgte at stjæle hendes søn på 16 måneder.

Det skriver hun i et opslag på Facebook.

Mandag eftermiddag gik hun med barnevognen ved en sø ved Haarby Å mellem Faaborg og Assens, da manden pludselig besluttede sig for at forsøge at få fat på drengen.

- Da vi står nede ved søerne, sker der desværre noget meget uventet. En mand iført sort hættetrøje, blå jeans og sorte Hummel-sko kommer gående med høj fart op til os og skubber mig væk fra barnevognen. Han tager fat i min søn og prøver at rive ham op af barnevognen, skriver Annie Eriksen på sin Facebook-side.

Flygtede fra stedet

Ifølge Annie Eriksen forsøgte manden at rive og flå i sønnen, og Annie Eriksen selv skubbede til manden og kæmpede for at få sin søn ud af selen.

Pludselig kom en bil forbi, og bilisten standsede bilen og åbnede døren. Det fik tilsyneladende manden til at fortryde. Han flygtede fra stedet og fik ikke drengen med sig, som stadig var spændt fast i barnevognsselen.

Hos Fyns Politi bekræfter kommunikationsmedarbejder Charlotte Nyborg over for Ekstra Bladet, at politiet mandag klokken 14.42 fik en anmeldelse, der svarer til det beskrevne hændelsesforløb.

Hun fortæller, at politiet meget gerne vil høre fra eventuelle vidner.

- Vi vil især gerne i kontakt med den eller dem, som kørte i bilen, siger Charlotte Nyborg til Ekstra Bladet.

Rifter og røde mærker

Annie Eriksen har lagt et par billeder op på sin Facebook-side, som viser, at sønnen har fået en del rifter og røde mærker på arme og ryg. Hun fortæller, at mærkerne stammer fra episoden.

Hun nåede desværre ikke at se ansigtet på manden, der forsøgte at rive sønnen op af barnevognen. Men hun har ellers en præcis beskrivelse af påklædning og statur.

Til politiet har hun fortalt, at manden var muskuløs af bygning og 187 til 188 centimeter høj. Han havde en sort hættetrøje på, hvor han havde hætten trukket over hovedet. Han var også iført cowboybukser.

- Og så havde han et kryds eller et kors tatoveret på sin højre hånd, siger Charlotte Nyborg.

Tatoveringen var muligvis af nyere dato.

Bilen, der kom kørende, var sort, men Annie Eriksen har ikke kunnet nævne et bilmærke. Blisten, der standsede lukkede døren igen og kørte videre, da gerningsmanden løb væk.

TV2 Fyn har talt med Annie Eriksen, som fortæller, at det var nogle specielle minutter, mens det hele foregik.

- Min eneste tanke er bare, at jeg ikke får min søn med hjem, siger Annie Eriksen til TV 2 Fyn.

Fyns Politi kan kontaktes på tlf.: 114.