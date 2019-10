Dreng i kritisk tilstand efter drukneulykke

En dreng er torsdag eftermiddag i kritisk tilstand, efter han tidligere på dagen faldt i Torbenfeld Sø ved Mørkøv på Vestsjælland.

- Det er en dreng, der er faldet i vandet, fortæller Henrik Olesen, der vagtchef hos Midt- og Vestsjællands Politi, til TV2 Øst.

Drengen blev hentet af en lægehelikopter og er fløjet til Rigshospitalet til nærmere behandling. Ifølge politiet er hans tilstand kritisk.

- Han blev fundet i vandet og er stadigvæk på Rigshospitalet, siger vagtchef Henrik Olesen til TV2 Øst.

- Vi er derude for at klarlægge hændelsesforløbet, og så bliver det behandlet som en arbejdsulykke, fortsætter han.

Ifølge et tip, som TV2 Øst har fået, skulle barnet være fra Børnehuset Krummeluren, der er en privat institution. TV2 Øst har været i kontakt med lederen af Krummeluren, som ikke ønsker at udtale sig.

Arbejdstilsynet oplyser til TV2 Øst, at de er orienteret om ulykken, men at deres ansvar i første omgang er at sikre de ansatte i forhold til ulykken.

De oplyser, at de ansatte på institutionen modtager psykisk førstehjælp efter ulykken, og da Arbejdstilsynets opgave er at sikre de ansattes vilkår, gør de ikke mere ved sagen her og nu, men giver de ansatte ro.

De vil dog sandsynligvis aflægge institutionen et besøg om nogle dage, når ulykken er kommet mere på afstand.