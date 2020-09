Dreng lokket i fælde efter cykeltyveri

Mandag lykkedes det en snarrådig mand ikke alene at få sin stjålne cykel tilbage. Han lokkede også gerningsmanden i en fælde.

Det fremgår af Østjyllands Politis døgnrapport.

Manden fandt racercyklen, som var blevet stjålet, på Den Blå Avis og ringede til politiet.

Derudover tog han kontakt til sælgeren og lod, som om han var interesseret i cyklen. De to aftalte et mødested, og den 31-årige gav informationerne videre til politiet.

Mandag eftermiddag mødte politiet op, hvor det var meningen cykelhandlen skulle finde sted.

På stedet fandt de personen, som havde sat cyklen til salg.

Han fortalte at han havde sat cyklen til salg for en ven, som patruljen valgte at opsøge.

På adressen åbnede en kun 15-årig dreng døren.

Han gik hurtigt til bekendelse og indrømmede, at han havde stjålet cyklen.

Under en uddybende samtale, hvor drengens mor også deltog, forklarede han, at han sammen med en ven forleden havde fundet cyklen ved en container og havde besluttet sig for at stjæle og sælge den.

Den unge mand er nu sigtet for hæleri.